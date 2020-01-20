Зеленский почтил память погибших в Донецком аэропорту "киборгов": видео

День памяти защитников Донецкого аэропорта в Украине отмечали еще 16 января

Загороднюк, Зеленский и Хомчак. Скриншот

Сегодня на территории Министерства обороны в Киеве президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях памяти погибших защитников Украины. Соответствующее видео опубликовано Офисом главы государства.

Президент вместе с начальников Генштаба Русланом Хомчаком и министром обороны Андреем Загороднюком почтили память погибших бойцов при обороне Донецкого аэропорта, которых враг прозвал "киборгами" за их силу и стойкость.

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В Минобороны отметили, что колокол памяти прозвучал 50 раз, из которых 49 ударов были в честь защитников ДАП.

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Отметим, что 16 января Украина отмечала День памяти защитников Донецкого аэропорта. В тот день Зеленский назвал "киборгов" примером для защитников Украины.

Напомним, с мая 2014 года киборги героически обороняли ДАП 242 дня. Все это время украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры под массированным обстрелом противостояли пророссийским наемникам и отстаивали клочок украинской земли. Армейцев отвели только тогда, когда обвалилась диспетчерская башня и был полностью разрушен новый терминал. Новости "Сегодня" писали подробнее, как "киборги" защищали Донецкий аэропорт.

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