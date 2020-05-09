День победы над нацизмом: Зеленский и Разумков почтили память погибших

Глава государства пришел рано утром в парк Славы, а спикер вспомнил о ветеранах

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших воинов во Второй мировой войне, сообщает Офис главы государства.

Рано утром президент отправился в парк Славы и возложил цветы у Вечного огня, почтив память погибших минутой молчания.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков также поздравил украинцев с Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

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"Вторая мировая война оставила глубокие раны в истории каждой украинской семьи. Многие еще с детства помнят рассказы о том, как наши бабушки и дедушки отчаянно боролись за свободу и право свободно жить на своей земле. Их воспоминания о военных временах и ежедневные маленькие шаги к победе особенно ценны, ведь они напоминают об ужасах войны и важность сохранения мира.

Наверное, нет ни одной украинской семьи, где старшее поколение не участвовало бы в этой борьбе. После потерь, причиненных Второй мировой, казалось, что человечество изменилось навсегда и усвоило настоящую цену, которую приходится платить за войну, но, к сожалению, и сегодня наше государство должно бороться за свободу.

В этот день я хочу искренне поблагодарить и низко поклониться всем тем, кто освобождал свою Родину и принес мир в Европу.

В этот день мы чествуем героев, которые закончили войну. Они прошли через нечеловеческие испытания, отдавали свои жизни и здоровья с верой в победу справедливости.

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Безграничная благодарность ветеранам Второй мировой войны. Светлая память погибшим", – говорится в обращении..

Напомним, сегодня Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Отметим, что президент России не поздравил Зеленского с Днем победы, направив поздравительные телеграммы ряду мировых лидеров, но не в Украину.

Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 8 мая, в Украине была еще одна важная дата по случаю Второй мировой войны – День памяти и примирения. Президент Украины ездил в Луганскую область и посетил село Меловое, где у мемориального комплекса "Украина – освободителям" почтил память погибших. Также Зеленский выступил с обращением по случаю Дня памяти и примирения. Он напомнил, что за шесть лет мировой войны погибли более восьми миллионов украинцев.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что агрессия России против Украины длится дольше Второй мировой. Он подчеркнул, что агрессия привела к более 27 тысячам раненых в самом сердце Европы. А еще тысячи украинцев были убиты.

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