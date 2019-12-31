Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Зеленский под Новый год созвонился с Путиным: подробности разговора

31 декабря, 12:31

За последние дни между Россией и Украиной произошло два важных события - обмен пленными и газовый контракт

/ Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Офис главы украинского государства. Президенты поздравили друг друга с Новым годом.

"Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне", – говорится в сообщении.

Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в оккупированном Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Реклама

"Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время", – сообщили в ОПУ.

В тренде
Эксклюзивное интервью премьер-министра Алексея Гончарука: видео
Алексей Гончарук

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря на КПВВ "Майорск" (под Горловкой) в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что около 50 осужденных, которые отказались от обмена или отказались возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, останутся за решеткой. Читайте все подробности с фото и видео о новом обмене пленными.

В то же время 30 декабря Украина и Россия подписали пятилетний контракт на транзит газа, согласно которому минимальный объем прокачиваемого через Украину российского газа – 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд – в последующие четыре года. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что от транзита российского газа Украина получит не менее 7,2 млрд долларов за пять лет.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

новый год 2011 поздравления Владимир Зеленский Владимир Путин обмен пленными телефонный разговор

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео
Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видеоПолитика
"Били и пытали". Освобожденный из плена луганчанин рассказал о плене в "ЛНР" (видео)Украина
Украина будет настаивать на обмене всех пленных на следующей встрече
Украина будет настаивать на обмене всех пленных на следующей встрече "Нормандской четверки" – ПристайкоПолитика
Освобожденный житель Макеевки поблагодарил Зеленского (видео)
Освобожденный житель Макеевки поблагодарил Зеленского (видео)Украина
"Мы все вытерпели": освобожденный из плена военный сделал первое заявление (видео)Украина
"Весь день плачу": освобожденная Елена Сорокина не сдерживала эмоцийУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...