Зеленский предложил Раде утвердить налоговые льготы для украинской культуры и туризма

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, который предусматривает налоговую поддержку украинской культуры, туризма и креативных индустрий.

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Документ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий" внесен в парламент как неотложный, сообщили в Офисе главы государства.

Ожидается, что закон позволит сделать дешевле производство и распространения соответствующей продукции.

"Это означает, что театральные представления, концерты, выставки, кинофильмы, экскурсии в украиноязычной версии станут доступными как для производителей, так и для конечного потребителя", - говорится в сообщении.

Проектом закона предусматривается:

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- освобождение от налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц для культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий;

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- льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 7% для большей доступности театральных спектаклей и постановок, выступлений художественных коллективов, артистов, а также выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий;

- снижение до 7% НДС на распространение и показ фильмов, адаптированных в украиноязычной версии инклюзивного назначения, а также со специальными украинскими субтитрами;

- с 2023 до 2025 года – временное освобождение от НДС услуг по распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных на государственном языке на территории Украины и адаптированных в украиноязычной версии;

- освобождение от НДС ввоза в Украину товаров, являющихся национальным кинематографическим наследием, и продление до 2025 года освобождения от НДС операций по постановке и производству национальных фильмов.

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Напомним, ранее Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о поддержке сферы культуры, благодаря которому креативной индустрии будет оказана поддержка во время карантина.

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