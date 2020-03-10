Зеленский подал в Раду законопроект об изменениях в Таможенный кодекс

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины. Соответствующий документ зарегистрирован под номером 3194.

На сайте парламента пока отсутствует текст законопроекта, а сам документ Зеленский определил как неотложный.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно, во время внеочередного заседания парламента, Владимир Зеленский выразил недовольство работой правительства в вопросе борьбы с контрабандой. По его словам, только за два месяца 2020 года, украинский бюджет не досчитался 13 миллиардов гривен поступлений.

"За два месяца нового года невыполнение госбюджета почти 16 миллиардов гривен, 13 миллиардов из них – это провал поступлений с таможни. Бизнес сигнализирует, что контрабанда полностью не исчезла. А нам рассказывали про решительный и бескомпромиссный бой с контрабандой. Но вышло так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут… Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну", – сказал он. В тренде В деле о MH17 появятся новые фигуранты – замгенпрокурора Украины

Напомним, глава таможенной службы Максим Нефьодов рассказывал ранее, сколько денег таможня передала в госбюджет за 2019 год. Он отметил, что таможня, пребывая на начальном этапе реформирования, работала существенно эффективнее, чем в 2018 году при "крепких предшественниках".

А недавно таможня отчиталась о штрафах. В ведомстве отметили, что только в январе 2020 года таможня предотвратила 2880 попыток нарушения таможенных правил и заработала на этом миллионы.

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