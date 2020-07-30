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Зеленский поддержал строительство Мемориала "Бабий Яр"

30 июля, 19:29

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Рабочую группу возглавит глава Офиса президента Андрей Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак возглавит рабочий комитет по созданию мемориала "Бабий Яр" в Киеве , посвященного памяти жертвам Холокоста. Комитет будет координировать вопросы создания мемориала, а также процесс подготовки к 80-й годовщине трагедии.

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Об этом 29 июля на онлайн-встрече с наблюдательным советом фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр"сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает израильское издание ArutzSheva 7.

В онлайн-конференции также участвовали президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, бывший президент Польши Александр Квасьневский, первый президент Украины Леонид Кравчук, а также другие известные политические и общественные деятели пишет УНИАН.

Зеленский заявил наблюдательному совету фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр", что поддерживает реализацию проекта и подчеркнул важность сохранения памяти о жертвах трагедии в Украине.

"Создание памятника чрезвычайно важно для нашей страны. В ее истории много трагических страниц. Но мы должны помнить об этом и рассказывать о них будущим поколениям. Такие моменты должны остаться в истории Украины. Они в наших беседах, в нашей памяти, в книгах. Было бы очень хорошо, если бы этот проект был воплощен в жизнь, и мы построили историю вместе с вами", – заявил Зеленский.

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Также глава государства отметил, что важно помнить об украинцах, которые носят высокое звание "Праведника народов мира", которые спасали евреев во время Холокоста.

Мемориал Холокоста "Бабий Яр" призван почтить память о жертвах событий сентября 1941 года. Тогда, всего через несколько дней после оккупации Киева, около 34 000 евреев города были отправлены в ущелье Бабьего Яра и расстреляны. Позже, на этом же месте, жертвами массовых убийств стали представители других меньшинств и национальностей.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Израиль поддержал идею создания Мемориального центра жертвам Холокоста "Бабий Яр". Его собираются возвести в Киеве вместо заброшенного спорткомплекса на Дорогожичах, рядом с местом массовых расстрелов в годы Второй мировой войны.

Смотрите также в сюжете, как в августе прошлого года Зеленский и премьер Израиля Нетаньяху почтили память жертв Бабьего Яра:

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мемориал бабий яр холокост Владимир Зеленский
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