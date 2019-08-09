Зеленский поддерживает идею создания крымскотатарской автономии – Джемилев

Если будет воля президента, то возможность принятия соответствующего законопроекта очень высока

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею создания крымскотатарской автономии. Об этом сообщил народный депутат и лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Он отметил, что этот вопрос обсуждался на встрече с Главой государства.

"Мы уведомили, что рабочая группа закончила работу, и дело за тем, чтобы подать законопроект в Верховную Раду. Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективная. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести – за исключением некоторых групп, которые есть в "Слуге народа", – то будет так, как скажет президент", – сказал Джемилев.

По словам лидера крымских татар, Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и уже после этого вынести законопроект на рассмотрение Верховной Рады. Однако, добавил Джемилев, говорить, наберет ли данный законопроект необходимые 300 голосов, пока рано.

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Недавно представитель президента по Крыму Антон Кориневич заявил, что для возвращения оккупированного Крыма Украина должна инициировать новую международную площадку для переговоров, на которую можно было бы привлечь участников "нормандского формата" и Будапештского меморандума.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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