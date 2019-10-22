Зеленский поделился впечатлениями от интронизации императора Японии

/ Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский принял участие в интронизации императора Японии Нарухито и остался очень доволен древней церемонией. Об этом сообщает Офис главы государства.

Украина является одной из почти 200 стран, представители которых прибыли в Токио для участия в церемонии. Последнее восхождение на трон японского императора произошло 30 лет назад, а Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на интронизацию. Церемония продолжалась более получаса.

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"Для меня большая честь принять участие в интронизации Императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека", – сказал Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", во время церемонии интронизации император Японии доложил о вступлении на престол богине Солнца – он зачитал сообщение, обращенное к мифической прародительнице японской императорской династии. Затем схожие ритуалы были совершены в храме, посвященном бывшим императорам, которые также считаются богами, и в святилище, где символически присутствуют другие божества национальной религии синто.

Видео: Reuters

Напомним, глава украинского государства начал визит в Японию 21 октября и пробудет там до 24 числа. В первый день Зеленский встретился с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

Все подробности в спецтеме Зеленский в Японии

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