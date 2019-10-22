Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,98
27,9

Зеленский поделился впечатлениями от интронизации императора Японии

22 октября, 09:27

Владимир Зеленский стал первым президентом Украины, приглашенным на интронизацию

/ Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский принял участие в интронизации императора Японии Нарухито и остался очень доволен древней церемонией. Об этом сообщает Офис главы государства.

Украина является одной из почти 200 стран, представители которых прибыли в Токио для участия в церемонии. Последнее восхождение на трон японского императора произошло 30 лет назад, а Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на интронизацию. Церемония продолжалась более получаса.

Реклама

"Для меня большая честь принять участие в интронизации Императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека", – сказал Зеленский.

В тренде
Подробности крушения вертолета в Полтавской области: погиб бывший министр Кутовой

Как сообщали новости "Сегодня", во время церемонии интронизации император Японии доложил о вступлении на престол богине Солнца – он зачитал сообщение, обращенное к мифической прародительнице японской императорской династии. Затем схожие ритуалы были совершены в храме, посвященном бывшим императорам, которые также считаются богами, и в святилище, где символически присутствуют другие божества национальной религии синто.

Видео: Reuters

Напомним, глава украинского государства начал визит в Японию 21 октября и пробудет там до 24 числа. В первый день Зеленский встретился с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

Все подробности в спецтеме Зеленский в Японии

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Япония Владимир Зеленский интронизация Нарухито

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Двойное гражданство в Украине: Кулеба назвал страну-исключение
Двойное гражданство в Украине: Кулеба назвал страну-исключениеПолитика
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фото
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фотоДругие страны
Милованов после визита в США: Украина на грани экономического прорыва
Милованов после визита в США: Украина на грани экономического прорываЭкономика
В
В "Квартале" прокомментировали скандал с шуткой про ГонтаревуПолитика
Помпео отрицает попытки Вашингтона оказать давление на Киев
Помпео отрицает попытки Вашингтона оказать давление на КиевСША
Глава Киевской ОГА подал в отставку: Лучше умереть, чем ползать на коленях (дополнено)
Глава Киевской ОГА подал в отставку: Лучше умереть, чем ползать на коленях (дополнено)Политика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...