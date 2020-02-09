Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Папой Римским

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сумел развеселить Папу Римского Франциска во время визита в Ватикан, а также поделился впечатлениями от встречи с понтификом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, "встреча с Папой Римским стала моментом истины, проверкой на подлинность". Главной темой их разговора стала война на Донбассе. Глава государства напомнил, что понтифик неоднократно молился за мир в Украине.

"За 2 месяца после "нормандии" в Париже и, надеюсь, за два перед такой же встречей в Берлине, я просил помочь с освобождением украинцев, находящихся в плену на Донбассе, в Крыму и России. Просил помочь с достижением мира и стабильности у нас. Скажу честно: почувствовал понимание и надежду. Будет символически, если Его Святейшество примет мое приглашение и посетит Украину. Уверен, что он должен побывать не только в столице. Чтобы до конца понять, что у нас происходит на Донбассе, надо ехать на Донбасс. Чтобы стать "президентом мира", как назвал меня Папа, я должен сделать все, чтобы, проезжая на Донбассе, видеть улыбающиеся лица, цветные детсады и школы, современные больницы и хорошие дороги, слышен детский смех и знать, что война в Украине – страшное воспоминание, какое миру не забыть", – написал Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", 8 февраля помимо войны на Донбассе Франциск и президент Украины обсуждали сотрудничество между Украиной и Ватиканом, и присутствие католической церкви в в нашей стране в различных обрядах. Подробней смотрите в сюжете:

А 7 февраля украинский лидер встречался с итальянским премьером Джузеппе Конте. Зеленский в Италии просил освободить Маркива и закрыть офисы террористов.

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