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Зеленский поднимется на корабли НАТО: подробности визита в Одессу

7 июля, 07:53

Глава государства ознакомится с ходом масштабных военных учений, которые проходят у берегов Украины

Фото: Facebook

В Украине уже полным ходом идут военные учения Sea Breeze, с которыми теперь ознакомится и президент Украины. Сегодня Владимир Зеленский посетит Одесскую область и встретится с украинскими и иностранными военными.

Поездка на юг страны состоится по случаю дня Военно-морских сил Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений "Си Бриз (Sea Breeze) – 2019". Глава государства примет участие в церемонии присвоения названия двум новым украинским военным катерами и вручит государственные награды и ознакомится с ходом и результатами учений.

Программа визита на этом не закончится. После этого Зеленский посетит фрегат ВМС Канады "Торонто", эсминец "Дункан" ВМС Великобритании, пообщается с канадскими и британскими военнослужащими, и посетит украинский фрегат "Гетьман Сагайдачный".

Также запланирована встреча президента Украины с командующим Шестого оперативного флота США, вице-адмиралом Лизой Франчетти.

А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", в Черном море продолжаются учения Sea Breeze-2019: 27 кораблей из 19 стран отрабатывают боевые задачи. Сейчас участники маневров отрабатывают так называемый "морской компонент" учений.


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Тег Одесса, визит, Зеленский, учения, Sea Breeze

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Источник:

Интерфакс-Украина

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