/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс с открытыми списками, принятый Верховной радой с учетом его предложений. Об этом сообщается на сайте Рады.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Документ предусматривает проведение парламентских выборов в 27 избирательных регионах. Проходной барьер — 5%. Каждая партия будет выдвигать два типа списков — единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых будет формироваться единый список кандидатов. Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения не предусмотрена.

После определения партий, преодолевших проходной барьер, Центральная избирательная комиссия будет определять избирательную квоту — количество голосов, необходимое для получения одного мандата.

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Закон запрещает проводить предвыборную агитацию в иностранных СМИ, действующих на территории Украины, также сохраняется запрет гражданам страны-агрессора России быть наблюдателями.

В окончательную редакцию документа не вошла норма, которая позволяла бы ЦИК отменять регистрацию кандидатов в президенты и депутаты Верховной рады, если они вводят избирателей в заблуждение.

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс .

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В кодексе объединены пять действующих законов: о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

13 сентября президент Владимир Зеленский вернул парламенту кодекс со своими предложениями .

19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с учетом всех предложений президента. В Избирательном кодексе предусмотрена пропорциональная система выборов народных депутатов Украины. Предложениями президента предусмотрено, что общегосударственные выборы могут проводиться одновременно с местным референдумом, внеочередными, повторными, промежуточными, первыми, дополнительными местными выборами.

При этом очередные и внеочередные общегосударственные выборы не могут проводиться одновременно со всеукраинским референдумом, другими очередными или внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

Право голоса на выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым имеют избиратели, проживающие на территории Крыма.

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