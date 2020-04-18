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Зеленский подписал изменения в госбюджет, связанные с коронавирусом

18 апреля, 17:38

Руслан Ровик

Стало известно о расходах, которые были сохранены в госбюджете

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет-2020, связанные с финансированием борьбы с распространением коронавируса.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Изменения были сделаны с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами из-за COVID-19 и мировым экономическим кризисом.

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"По закону, в госбюджете создан Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн. Эти деньги будут на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению инфекции", - говорится в сообщении.

Также в измененном бюджете предусмотрено 15,8 млрд грн для доплат к зарплате медиков, противостоящих эпидемии. Общие расходы Минздрава увеличатся на 16,4 млрд грн.

"Чтобы поддержать самые незащищенные слои населения во время эпидемии, документом предусмотрено 10,6 млрд грн на единовременные доплаты к пенсиям. Расходы Минсоцполитики увеличиваются на 19,5 млрд грн", - заявили у президента.

На непредвиденные мероприятия в резервный фонд было направлено дополнительно три миллиарда гривен.

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"Расходы на строительство и ремонт дорог сохранены, потому программа "Большое строительство", которая улучшает украинскую инфраструктуру и создает новые рабочие места, продолжится. На дорожную инфраструктуру в госбюджете заложено почти 70 млрд грн", – отметили в сообщении.

Отдельно у главы государства подчеркнули, что изменения в госбюджет не предусматривают сокращение расходов на оборону и безопасность государства, а также на поддержку агропромышленного сектора.

"Сейчас усилия Минфина направлены на финансирование мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Одобренные изменения в госбюджет на 2020 год предусматривают направление средств на медицинские нужды, помощь уязвимым группам населения, а также поддержку бизнеса", – сообщали в Минфине ранее.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин ухудшил прогноз по инфляции, зарплате и валовому внутреннему продукту в обновленном макроэкономическом прогнозе на 2020 год.

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Падение ВВП Украины в 2020 году может составить 4,2%, а инфляция вырасти до 7%.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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бюджет госбюджет Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

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