Зеленский подписал ряд важных законов

/ Фото: president.gov.ua

В конце года президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, которые ранее приняла Верховная Рада.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Подписанные президентом законы:

Избирательный кодекс

Принятие этого кодекса обеспечит целостное унифицированное законодательное регулирование подготовки и проведения выборов в Украине, что будет способствовать более полной реализации избирательных прав граждан, стабильности избирательного законодательства, соблюдению основных принципов демократических выборов, дальнейшему утверждению демократии в Украине.

Закон предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение избирательной системы на местных выборах.

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку".

Закон имеет целью обеспечение построения дееспособной и эффективной системы трансплантации в Украине и согласования национального законодательства с международными актами в этой сфере.

Документ также определяет, что до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации, но не позднее 1 января 2021 года, положения этого закона относительно использования указанной системы для организации оказания медицинской помощи с использованием трансплантации не применяются. Организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".

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Документ направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами. Одновременно с целью обеспечения соблюдения гарантий депутатской деятельности закон определяет особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, задержания, избрания в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий.

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно продолжения мероприятий, связанных с восстановлением деятельности государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз"

Закон запрещает временно, до 31 декабря 2022 года, возбуждать дела о банкротстве ГАО "Черноморнефтегаз". В связи с этим вносятся соответствующие изменения в Кодекс Украины из процедур банкротства.

"О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481"

Документ устанавливает, что совершение нарушений таможенных правил, предусмотренных частями четвертой-шестой статьи 470 настоящего Кодекса, выявлены в период с 22 августа по 31 декабря 2019 года включительно, влечет за собой применение административного взыскания, предусмотренного частью третьей указанной статьи. Совершение нарушений таможенных правил, предусмотренных частями четвертой-шестой статьи 481 настоящего Кодекса, выявлены в период с 22 августа по 31 декабря 2019 года включительно, влечет за собой применение административного взыскания, предусмотренного частью третьей указанной статьи.

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения возможностей самопредставительства органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания в суде"

Документ расширяет перечень лиц, которые могут осуществлять самопредставительство органов государственной власти, органов власти АР Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц в суде, а именно: такая возможность предоставлена не только руководителям, членам исполнительных органов юридического лица, но и иным уполномоченным лицам согласно закона, устава, положения, трудового договора (контракта) (то есть включительно с работниками) и тому подобное.

В тренде Зеленский подписал ряд важных законов

"О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг"

Закон направлен на исполнение решения Конституционного Суда Украины относительно создания правовых оснований для функционирования Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Этот документ определяет НКРЭКУ как постоянно действующий центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который образуется Кабмином.

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря"

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Закон регулирует отношения по пользованию недрами с целью добычи янтаря и направлен на пресечение незаконной добычи, а также на создание благоприятных условий для развития в Украине янтарной промышленности, привлечения в эту отрасль инвестиций и новых технологий, рост уровня жизни населения в месте добычи янтаря, обеспечения охраны окружающей среды при добыче и рекультивации нарушенных земель.

"О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" (относительно обеспечения прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий)"

Документ устанавливает, что к участникам боевых действий также относятся члены экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, другие лица, которые, находясь на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов (вертолетов) ВСУ, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в выполнении боевых (служебных) задач в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с военными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями. Порядок предоставления и лишения статуса указанных выше участников боевых действий определяется Кабмином.

"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с совершенствованием процедуры проведения финансовой реструктуризации и относительно совершенствования налогообложения операций финансового лизинга"

19 сентября этого года Верховная Рада поддержала закон № 112-IX, которым продлила еще на три года действие процедуры финансовой реструктуризации и усовершенствовала ее механизм. Соответственно, была потребность и в удлинении действия налоговых норм, применяемых в процедурах финансовой реструктуризации. Подписанный президентом закон призван урегулировать вопрос, связанный с особенностями налогообложения операций по возврату объекта финансового лизинга.

"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно улучшения администрирования акцизного налога)"

Целью закона является совершенствование работы системы электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового (СЕАРПСЕ) и упрощение условий лицензирования для субъектов хозяйствования.

"О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений (EURIMAGES)"

Закон разработан с целью присоединения Украины к EURIMAGES.

"О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

Документ предусматривает внедрение применения субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки своих клиентов, определяет переход к кейсовым отчетам о подозрительной операции (деятельности) клиента. Кроме того, законом создан прозрачный инструмент привлечения к ответственности за нарушения.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что 29 декабря состоится обмен удерживаемыми лицами.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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