Зеленский подписал указ о назначении Кравчука в ТКГ

Первый президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук стал главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заменив там Леонида Кучму.

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Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский, передает ОПУ.

Гарант внес изменение в свой же указ от 5 мая 2020 года № 167 "О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе".

Он ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Кравчука Леонида Макаровича, определив его главой делегации. Этим же указом из состава делегации выведен бывший главный переговорщик от Украины Леонид Кучма.

"Я, естественно, думал над этим (войти в переговоры по Донбассу. – Ред.). Но когда я понял, что происходит там, на Донбассе, когда наши молодые ребята умирают, защищая землю, проливают кровь днем и ночью, защищают независимость и суверенитет Украины, я принял решение: если смогу что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился", – сказал сам Кравчук по итогам встречи с Зеленским в Офисе президента.

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Как сообщали новости "Сегодня", 28 июля стало известно, что Леонид Кучма покидает пост главы украинской делегации в ТКГ. Также отмечалось, что второй президент Украины еще несколько месяцев назад просился на покой. Владимир Зеленский назвал Кравчука в качестве кандидата на замену Кучме. Он рассказывал, что в переговорах должен участвовать человек, с которым разговаривает Россия, человек, которого уважают в Украине, и человек, который может доминировать за столом переговоров.

Накануне заместитель Кучмы в ТКГ Алексей Резников отреагировал на возможное назначение Кравчука. Он хотел, чтобы первый президент Украины был назначен главой делегации в Минске и объяснил почему.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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