Зеленский подписал указ о назначении Рябошапки генпрокурором Украины

/ Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором.

Об этом информирует сайт главы государства.

"Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича генеральным прокурором", – говорится в тексте указа президента.

Напомним, что Верховная Радав ночь на пятницу, 30 августа, поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины по представлению президента Владимира Зеленского.

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Ранее указом президента Украины 21 мая 2019 года Рябошапка был назначен на должность заместителя главы Администрации президента, 25 мая другим указом – заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Руслан Рябошапка – заслуженный юрист Украины.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает кандидатуру заместителя руководителя Офиса президента Рябошапки на должность генерального прокурора.

Ранее мы сообщали: советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон ожидает, что у потенциального генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки сложатся хорошие рабочие отношения с генпрокурором Соединенных Штатов Уильямом Барром.

Сегодня Рада уволила Юрия Луценко с должности генпрокурора. "Я сделал все что мог", – сказал Луценко во время выступления в Раде. Юрия Луценко уволили с должности генерального прокурора 317 голосами народных депутатов.

Также Верховная Рада проголосовала за новый Кабмин.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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