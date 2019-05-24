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Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению паводков на западе Украины

24 мая, 22:27

Правительству поручено решить вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, указ подписан с целью принятия неотложных мер по преодолению последствий чрезвычайной ситуации, вызванной стихийным бедствием на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей, что привело к разрушениям и повреждения жилых домов, транспортной инфраструктуры, систем энергообеспечения, связи, причинило иной ущерб, с целью защиты жизни и здоровья людей.

Согласно указу, Кабинет министров Украины должен безотлагательно обеспечить надлежащую координацию и взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам преодоления последствий ЧС, усиление контроля над реализацией мероприятий по их преодолению.

Правительству поручено решить в установленном порядке вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами для осуществления мероприятий по ликвидации последствий паводков и нормализации обстановки на пострадавших территориях.

Кабмин вместе с Закарпатской и Ивано-Франковской ОГА должен обеспечить ликвидацию последствий ЧС, в том числе, проведение аварийно-спасательных, ремонтных, строительных работ для восстановления жилых домов, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, инженерных сооружений и коммуникаций, организовать проведение в полном объеме противопаводковых работ.

"Обеспечить население питьевой водой, необходимой медицинской помощью и медикаментами, предметами первой необходимости. Осуществлять оперативное, полное информирование населения об обстановке на пострадавших территориях и меры, предпринимаемые для преодоления последствий чрезвычайной ситуации и нормализации жизнедеятельности", – говорится в указе.

Органам местного самоуправления Закарпатской и Ивано-Франковской областей предложено решить в установленном порядке вопрос финансирования, предоставления необходимой помощи для преодоления последствий чрезвычайной ситуации на пострадавших территориях.

Накануне Зеленский передал соболезнования семьям погибших от наводнения на Западной Украине. По словам Зеленского, он сам – отец и понимает, какое это горе.

Напомним, на Закарпатье в результате значительного ухудшения погодных условий и ливневых дождей 22-23 мая, паводка и повышения уровня грунтовых вод было подтоплено 585 домохозяйств из них 111 жилых домов, 484 подвальных помещений, 1,7 тыс. га сельхозугодий, 170 га пастбищ. Кроме этого повреждено 15 мостовых переходов.

Напомним, вчера, 23 мая, около 13:00 на ул. Карпатской в поселке Воловец, недалеко от учебного заведения, в реку Вича упал мальчик 2008 года рождения.


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Тег Кабмин, потоп, паводок, Зеленский, непогода, ОГА, Владимир Зеленский, Кабинет министров

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