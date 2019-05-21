Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады

Президент приказал досрочно прекратить полномочия парламента

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился прекратить полномочия Верховной Рады, что анонсировал сделать в своей инаугурационной речи накануне.

Об этом говорится в президентском указе №303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", который 21 мая опубликовала пресс-служба Администрации президента.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва", – говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня своей публикации.

Напомним, что ранее в этот день в Администрации президента Украины прошли консультации Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракцийи групп. На длившейся более двух часов встречи были подняты вопросы освобождения украинских узников из российского плена, изменения избирательного законодательства и дата досрочных парламентских выборов.

Кроме того, как сообщалось, советник президента Андрей Богдан обещал, что указ о роспуске Верховной Рады будет подписан и опубликован в ближайшее время.

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