Украинцам не нужно будет каждый раз предоставлять одни и те же справки в разные госорганы

/ Фото: president.gov.ua

Зеленский подписал указ об упрощении доступа к госуслугам https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-07-30T10:43:00+03:00 Политика Украинцам не нужно будет каждый раз предоставлять одни и те же справки в разные госорганы

Президент Владимир Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг в Украине, что позволит упорядочить и обеспечить прозрачность работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение приоритетных для граждан и бизнеса электронных государственных услуг, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам" предусматривает первоочередное проведение полного аудита работы государственных реестров.

Как рассказал советник президента Михаил Федоров, сегодня в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, но большинство из них функционирует совершенно неэффективно и непрозрачно. Это позволит не требовать от граждан постоянно одну и ту же информацию и различные справки и значительно упростить все государственные услуги

"Это является главной причиной возникновения рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении различных государственных услуг, например в строительной или земельной сферах. Прозрачная и надежная работа госреестров будет залогом безопасного развития бизнеса и эффективного управления страной в целом", – отметил он.

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Кроме того, указом предусматривается введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета получать доступ к информации в отношении себя в государственных реестрах (например, об имуществе, земле, транспорте, налогах и доходах) и приоритетные электронные государственные услуги. В первую очередь предполагается реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка (проект "еМалятко"), регистрацией его места жительства, регистрацией физического лица в качестве налогоплательщика во время первого оформления паспорта гражданина Украины, проверкой наличия у водителя документов и т. п.

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"Сейчас мы проводим исследование в отношении коррупции в сфере административных услуг. Уже точно можно сказать, что это миллиарды гривен в год из карманов украинцев. Поэтому мы сформировали перечень около 200 наиболее важных услуг для граждан и бизнеса, чтобы в первую очередь внедрить их предоставление в режиме онлайн. Каждый украинец сможет видеть наш план и ход реализации этих задач на специальном веб-сайте", – сообщил Федоров.

Также документ дает старт работе по проведению электронных выборов и переписи населения. Среди ключевых задач – наполнение Единого государственного демографического реестра, который сейчас содержит данные только около 14 млн граждан, и внедрение инновационных средств электронной идентификации.

"Отсутствие у граждан средств eID является ключевым барьером на пути развития е-услуг и цифровой экономики в целом. Осенью этого года мы планируем начать выдачу паспортов в виде ID-карт с электронной подписью, но приоритетным будет внедрение и масштабирование таких инновационных подходов, как MobileID и SmartID, а также других альтернативных средств. Чтобы каждый украинец смог как можно скорее почувствовать преимущества цифровых преобразований в стране", – добавил советник президента.

Как сообщали новости "Сегодня", Евросоюз выделит Украине 25 млн евро на цифровую экономику. недавно Михаил Федоров встречался в Киеве с представителями ЕС и донес до них идею "государства в смартфоне".

Если большинство европейских стран уже перевело в онлайн-плоскость все, что только можно, то Украина находится в самом начале этого пути. Разговоры о диджитализации, то есть переходе на "цифру", ведутся давно, а политики и чиновники хотят перенести "государство в смартфон". Сайт "Сегодня" разобрался, какие услуги вскоре станут доступны онлайн.

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