Зеленский подписал важные законы по борьбе с коронавирусом

Власть позаботилась и о гражданах Украины, и о бизнесе

Президент Владимир Зеленский подписал законы №№3219, 3220, 2538 и 2539 о противодействии коронавирусу и ликвидации последствий пандемии, которые Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 17 марта.

Речь идет о внесении изменений, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19); о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период действия мероприятий по борьбе с коронавирусом; о внесении изменений в законодательство, направленные на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения; о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, которые закупаются за средства государственного бюджета.

Так, новыми законами будут введены и надбавки врачам и другим работникам, которые участвуют в лечении зараженных коронавирусом. Устанавливается административная и уголовная ответственность за нарушение карантинных правил. Кабмин будет контролировать цены в аптеках на препараты и медтовары, предназначенные для борьбы с вирусом.

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Также депутаты создали условия для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета, определив, что до 31 декабря 2022 года освобождаются от уплаты НДС лекарственные средства, которые закупаются закупочной организацией. Если такие лекарственные средства были использованы не по их целевому назначению, то должностные лица привлекаются к ответственности, а НДС должен быть уплачен в полном объеме. Читайте более подробно, какие решения приняла Верховная Рада для борьбы с коронавирусом.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне к украинцам обратился Зеленский в связи с карантином. Президент вновь призвал украинцев без лишней надобности не выходить на улицу.

На сегодняшний день в Украине официально подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2). Из них два случая оказались летальными. Власти Украины ввели меры по противодействию распространения вируса и к карантину добавили еще более жесткие меры – в Украине запретили все пассажирские перевозки с 18 марта, а также закрыто международное авиасообщение. Кроме того, с сегодняшнего дня закрыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах, троллейбусах и трамваях – не более 20. Такие меры введены до 3 апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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