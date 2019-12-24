Зеленский подписал закон о ГБР: появилась реакция Трубы

Труба прекратит свои полномочия на следующий день после публикации закона

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 3 декабря закон о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований, который предполагает прекращение полномочий директора ведомства.

В карточке законопроекта на сайте парламента указано: "Возвращено с подписью от президента".

Среди прочего закон расширяет полномочия директора ГБР – он может самостоятельно определять систему и структуру ведомства, его численность, самостоятельно будет назначать своих заместителей. Также ему придется отчитываться перед Радой и, если депутаты признают его работу неудовлетворительной, это может послужить основанием для увольнения.

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Этот закон предполагает прекращение полномочий нынешнего директора ГБР Романа Трубы после того, как документ вступит в силу (на следующий день после его официальной публикации). Читайте подробней о принятом законе о Госбюро расследований.

В свою очередь сам Роман Труба уже отреагировал на подписание данного закона президентом.

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"Изменения в закон о ГБР подписаны. С вступлением в силу директор и заместители досрочно прекращают полномочия. Это, конечно, политическая, а не правовая норма. Тем не менее, уверен: мы сделали то, что не сделал бы никто – без всякой поддержки, меньше, чем через год, запустили в работу новый правоохранительный орган", – написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщали новости "Сегодня", пока парламент только рассматривал законопроект о ГБР, Владимир Зеленский заявил о преступлении в Госбюро расследований, что якобы попался на взятке "правая рука" Романа Трубы.

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