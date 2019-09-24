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Зеленский подписал закон о плане обороны Украины: что он означает

24 сентября, 11:24

План обороны Украины – составная часть оборонного планирования во время перехода на военное положение

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон №1011 о внесении изменений в законодательство относительно организации обороны Украины (об особенностях перехода на военное положение).

"Возвращено с подписью от президента", – говорится в карточке закона на сайте парламента.

Документом предусмотрено законодательное урегулирование издания плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.

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"Принятие данного закона позволит создать условия для подготовки органов государственной власти, всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпора вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне", – указано в пояснительной записке.

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В законе определено, что план обороны Украины – составная часть оборонного планирования, которая содержит совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Как сообщали новости "Сегодня", впервые в истории Украины в декабре 2018 года было введено военное положение из-за агрессии России в Азовском море против украинских кораблей. Верховная Рада в конце ноября поддержала соответствующий указ президента о введении военного положения на срок 30 дней в 10 областях Украины: Одесской, Винницкой, Херсонской, Запорожской, Черниговской, Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской и Николаевской. Читайте подробней, что хорошего принесло стране военное положение.

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Источник: Сегодня

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