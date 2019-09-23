Зеленский подписал закон о поддержке иностранного кино в Украине

Зарубежные кинокомпании будут получать субсидии за съемки в Украине

/ Фото: president.gov.ua

В Украине уже стали больше создавать фильмов в год, но отечественный кинематограф хотят развивать еще больше. Президент Владимир Зеленский подписал закон №1058 относительно государственной субсидии для возврата части расходов иностранным субъектам кинематографии при производстве фильма в Украине. Об этом сообщает Офис главы государства.

Отметим, что Верховная Рада приняла соответствующий закон 20 сентября. Его целью является создание условий, которые должны способствовать привлечению внебюджетных средств, в том числе иностранных инвестиций и средств от иностранных субъектов кинематографии, в отрасль кинопроизводства в Украине.

Документом на законодательном уровне уточняются условия и порядок предоставления государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве фильма в Украине. Согласно закону, единственным субъектом, который может претендовать на возврат части расходов является иностранный субъект кинематографии. Предполагается, что обязательным условием получения данной государственной субсидии является отсутствие среди его владельцев, участников, акционеров, а также должностных лиц, резидентов Украины. Указанное положение должно существенно снизить соответствующие коррупционные риски.

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Законом также предусматривается возможность для иностранного субъекта кинематографии дополнительно получить 5% общего объема квалифицированных расходов в случаях, если фильм основан на украинском литературном произведении, если минимум четыре культурных критерия культурного теста являются исключительно украинским, или если фильм содержит сцены в которых герои (персонажи) фильма читают книгу украинского автора и др.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Владимир Зеленский встречался с голливудскими звездами. Он побеседовал с актрисами Робин Райт и Милой Кунис (уроженкой Украины), актером и продюсером Эштоном Катчером, с продюсером сериала "Чернобыль" Крейгом Мезином. Президент поднимал тему украинского кинематографа.

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