Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Закон пролонгирован до конца 2020 года

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2569 о продлении действия закона об особом статусе Донбасса. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Верховной Рады.

"Возвращен с подписью от президента", — сказано в сообщении.

Напомним, 12 декабря Верховная Рада приняла законопроект о продлении действия закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до конца 2020 года. Соответствующее решение поддержали 320 народных депутатов.

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Автор документа замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отмечал: "Это создаст дополнительные возможности для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основах принципов и норм международного права и Устава ООН".

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В итоге парламент согласился внести изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", заменив в ней дату срока действия закона с "2019 год" на "2020". Читайте подробнее, что нужно знать о законе об особом статусе Донбасса.

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Видео: Facebook/Андрей Якобчук

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