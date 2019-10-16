Зеленский подписал закон о реформе Нацагентства по предотвращению коррупции

Теперь декларации придется раскрыть чиновникам-силовикам, а партиям установили лимит на госфинансирование

/ Фото: president.gov.ua

Недавно НАПК открыло доступ к декларациям военных прокуроров, а теперь президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе Национального агентства по предотвращению коррупции. Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте парламента.

2 октября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции". В документе отмечается, что необходимость разработки законопроекта была вызвана непрофессиональным и неэффективным руководством работой НАПК, что повлекло за собой дискредитацию деятельности созданных в Украине антикоррупционных органов, о чем неоднократно заявлялось как общественностью, так и международными организациями.

Закон разработан с целью снижения уровня коррупции и повышения общественного доверия к антикоррупционным органам путем совершенствования институционального механизма предотвращения коррупции. Задачей закона является замена структуры управления Нацагентства на более эффективную, усиление гарантий его независимости, создание надлежащей законодательной основы для функционирования подразделений антикоррупционеров, исправление отдельных недостатков регулирования, содержащиеся в законе "О предотвращении коррупции", в частности в части требований финансового контроля, и других законодательных актах.

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Согласно новым изменениям в законодательство, руководить Нацагентством будет один человек, вместо коллегии из пяти членов, а назначает главу НАПК Кабмин сроком на четыре года. Отмечается, что одно и то же лицо не может избираться на пост главы Нацагентства два раза подряд.

Законом устанавливаются перечень основания для увольнения главы НАПК, что предусматривает отсутствие политически мотивированного решения об увольнении. Одним из таких оснований является вывод комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности Национального агентства. Такая оценка проводится раз в два года независимыми экспертами, предложенными международными организациями.

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Кроме того, теперь чиновники СБУ, другие силовики и разведчики, которые назначаются президентом, должны подавать открытые декларации. При этом декларации обычных оперативников и разведчиков, которые выполняют важные тайные задачи, и дальше могут быть закрытыми.

В закон вошла норма, которая предусматривает отмену финансирования политических партий из госбюджета, которые набрали менее 5% голосов на выборах.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский также приравнял Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания к госорганам первого уровня, подписав соответствующий закон. Документ регулирует назначение и увольнение членов Нацсовета.

Отметим, сегодня Верховная Рада приняла закон о судебной перезагрузке. Депутаты сократили состав Верховного суда с двухсот до ста судей и ввела еще ряд новшеств. Смотрите также в сюжете, что говорили депутаты о новой судебной реформе:

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