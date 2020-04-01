Зеленский подписал закон о сохранении социальных гарантий в связи с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" № 540-IX, который парламент принял 30 марта 2020г., сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно этого документа, предусматриваются дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавируса в Украине. Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, оказывающих услуги гражданам, находящимся дома, – до 100% заработной платы.

Также закон предусматривает выплату помощи по частичной безработице работникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина. Кроме того, упрощается оформление дистанционной работы – работники имеют право распределять рабочее время по своему усмотрению, а выполнение дистанционной работе не приводит к каким-либо ограничений трудовых прав или уменьшение зарплаты. Все социальные выплаты на период карантина будут продолжены автоматически – гражданам не нужно подвергать себя опасности и появляться в соответствующие учреждения.

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Вместе с тем, предусмотрено также увеличение лимитов для групп плательщиков единого налога физических лиц – предпринимателей: первая группа – с 300 тыс. до 1 млн грн, вторая группа – с 1,5 млн до 5 млн грн, третья группа – с 5 млн до 7 млн ​​грн .

Кроме того, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Закон также предусматривает освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) операций по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки.

В тренде Рада попытается уволить Емца и Уманского и назначить новых министров

Как отмечается, закон позволит решить вопрос обеспечения антисептиками, в частности, установлен нулевой акциз и упрощены админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов.

В пресс-службе подчеркнули, что важен также предусмотренный законом запрет повышать процентные ставки по всем кредитным договорам. А потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Рада ввела наказание за вывоз масок из Украины. Вывоз "запрещенных" медтоваров будет наказываться штрафом от 8 до 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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