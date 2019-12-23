Зеленский подписал закон о статусе участников боевых действий для добровольцев

Добровольцам будет предоставлен статус УБД и соответствующие социальные гарантии

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", которым урегулировано предоставление статуса участника боевых действий добровольцам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Закон предоставляет возможность членам добровольческих формирований, которые участвовали в защите независимости и суверенитета Украины во время антитеррористической операции и не вошли в состав того или иного силового ведомства, получить официальный статус участника боевых действий (УБД) и социальные гарантии, которые предусмотрены соответствующим законом.

Реклама

Решение о предоставлении статуса УБД будет принимать межведомственная комиссия.

В тренде Зеленский попал на итоговую обложку журнала The Week

Стоит отметить, что документом предусмотрено предоставление статуса УБД тем, кто принимал участие в АТО не менее 30 календарных дней.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №2045-1 о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий 4 декабря. Принятие этого документа поддержали 329 народных депутатов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама