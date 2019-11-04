Зеленский подписал закон о судебной перезагрузке: что это значит

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о судебной перезагрузке. Изменения в законодательство Украины о деятельности органов судейского самоуправления, среди прочего, сократит численность Верховной суда с 200 до 100 судей.

Так, на сайте парламента в карточке документа №1008 указано, что принятый закон сегодня "возвращен с подписью от президента".

Закон вносит изменения в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). В частности, уточняется, что она является коллегиальным органом.

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Кроме того, закон предусматривает изменения в законы об очищении власти, о Высшем совете правосудия (ВСП). Теперь люстрация будет распространяться на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года.

Методику и порядок проведения экзаменов при отборе судей, как и раньше, будет готовить ВККС, однако утверждать это будет ВСП. Предлагается сократить количество членов ВККС с 16 до 12 членов. Их всех будет назначать (сроком на четыре года) ВСП по результатам конкурса, который также будет проводить ВСП.

Законом регулируется порядок формирования конкурсной комиссии, в состав которой будут входить три члена от Совета судей Украины и три члена из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, которые работают в сфере борьбы с коррупцией.

Дополнен перечень оснований для увольнения члена ВККС. Таковыми будут, в том числе, пренебрежение обязанностями, поведение, которое подрывает авторитет и общественное доверие к правосудию и судебной власти, в том числе несоблюдение этических стандартов судьи. Увольнять члена ВККС будет не сама комиссия, как это предусмотрено сейчас, а Высший совет правосудия. Вместе с тем увольнение с должности судьи или прекращение полномочий на конституционно предусмотренных основаниях не будет основанием для прекращения полномочий члена ВККС. Решение об увольнении члена ВСП будет принимать не орган, назначивший его, а непосредственно ВСП.

В законе "О судоустройстве и статусе судей" новыми изменениями устанавливается, что в состав Верховного суда входят судьи в количестве не более 100 (ранее – не более 200).

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 1025 о внесении изменений в законодательство относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда, чтобы разгрузить работу судей. Теперь этот суд будет заниматься делами топ-коррупционеров.

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