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Зеленский впустил в Украину войска стран НАТО

12 марта, 19:10

Станислав Кожемякин

Президент одобрил проведение многонациональных военных учений с Североатлантическим альянсом

Украинский президент Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной Радой проект закона, который позволит иностранным военнослужащим принимать участие в военных маневрах в Украине в 2020 году.

Как указано за сайте парламента, законопроект №3003 "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях" 12 марта вернули с подписью президента.

В нем говорится, что подразделения вооруженных сил иностранных государств будут принимать участие в украинско-американских учениях Rapid Trident 2020 и Sea Breeze 2020, украинско-молдавских – "Юг – 2020", украинско-румынских – Riverine 2020 и украинско-британских – Warrior Watcher 2020.

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4 февраля законопроект был зарегистрирован в Раде как неотложный, а ровно через месяц он был принят за основу и в целом голосами 289 народных депутатов.

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В силу он вступает с момента публикации.

Напомним, учения Rapid Trident-2019, в которых приняли участие более 3600 военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники, прошли в сентябре 2019 года. В рамках учений использовалась система имитационного моделирования.

В то же время, как мы уже сообщали, Sea Breeze – это ежегодные многонациональные маневры, которые проводятся с 1997 года. Кроме Украины, их организатором выступают США. В прошлом году они проходили в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

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Владимир Зеленский военные учения Rapid Trident маневры Sea Breeze Riverine Warrior Watcher

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