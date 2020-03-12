Зеленский впустил в Украину войска стран НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной Радой проект закона, который позволит иностранным военнослужащим принимать участие в военных маневрах в Украине в 2020 году.
Как указано за сайте парламента, законопроект №3003 "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях" 12 марта вернули с подписью президента.
В нем говорится, что подразделения вооруженных сил иностранных государств будут принимать участие в украинско-американских учениях Rapid Trident 2020 и Sea Breeze 2020, украинско-молдавских – "Юг – 2020", украинско-румынских – Riverine 2020 и украинско-британских – Warrior Watcher 2020.
4 февраля законопроект был зарегистрирован в Раде как неотложный, а ровно через месяц он был принят за основу и в целом голосами 289 народных депутатов.
В силу он вступает с момента публикации.
Напомним, учения Rapid Trident-2019, в которых приняли участие более 3600 военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники, прошли в сентябре 2019 года. В рамках учений использовалась система имитационного моделирования.
В то же время, как мы уже сообщали, Sea Breeze – это ежегодные многонациональные маневры, которые проводятся с 1997 года. Кроме Украины, их организатором выступают США. В прошлом году они проходили в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.
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