Зеленский подписал закон об изменениях в Избирательный кодекс

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования избирательного законодательства" № 805-IX, который Верховная Рада приняла 16 июля 2020 года.Изменения касаются всех видов выборов и всех этапов избирательного процесса и предусматривают корректировку более 200 из 289 статей Кодекса.

Реклама

Об этом сообщает сайт главы государства.

Так, документ предусматривает урегулирование несогласованностей, уточнения сроков, упрощение избирательных процедур и их унификацию. В частности, изменения вносятся в Избирательный кодекс Украины, законы "О Центральной избирательной комиссии", "О Государственном реестре избирателей" и тому подобное.

Кроме того, закон предусматривает изменения по заполнению избирательных документов, процесса подсчета голосов, представление документов кандидатами, ограничения для одновременного баллотирования на местных выборах.

В тренде Украина вышла из двух соглашений СНГ из-за агрессии России

Также усовершенствовано законодательство по вопросам территориальной организации выборов и системе избирательных комиссий на местных выборах, уменьшен денежный залог на местных выборах и тому подобное.

Коснутся изменения и вопроса деятельности Центральной избирательной комиссии, функционирования Государственного реестра избирателей, привлечения к административной и уголовной ответственности за правонарушения во время избирательного процесса.

Реклама

Как известно, 25 октября в Украине пройдут местные выборы (если им не помешает эпидемия коронавируса). Избирательная кампания "накроет" всю Украину: выбирать будут в сельские, городские, районные и областные советы, мэров городов. Также вы можете узнать подробнее в нашем материале, что изменится для избирателей и кандидатов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама