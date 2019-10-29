Зеленский подписал закон об изменениях в регулировании космической деятельности

Владимир Зеленский. Фото president.gov.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулированиякосмической деятельности" № 143-IX, который принят парламентом 2 октября 2019 года.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Документ предусматривает, что субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы. Закон также определяет основные принципы космической деятельности в Украине, в частности: господдержка коммерциализации космической деятельности и привлечение инвестиций в космическую отрасль Украины; открытие космоса для граждан и юрлиц и возможность свободно исследовать и использовать космос, включая использование космического пространства и содержащихся в нем ресурсов; сохранение и развитие имеющихся международных связей в космической отрасли с учетом национальных интересов.

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Согласно закону, субъекты космической деятельности Украины частной формы собственности, которые намерены осуществлять космическую деятельность, должны подать центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему формирование и реализацию государственной политики в сфере космической деятельности, декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности в сфере космической деятельности. Порядок представления такой декларации устанавливает Кабинет министров Украины.

Закон также предусматривает, что отдельные виды космической деятельности осуществляются на основании разрешения. Выдача (отказ в выдаче, переоформлении, аннулировании) разрешения осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере космической деятельности на бесплатной основе.

Подавать заявление на получение (переоформление, аннулирование) разрешения можно в бумажной или электронной форме по выбору заявителя в порядке, установленном законом "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности".

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Напомним, что угроза со стороны России и Китая в отношении космических систем США и их союзников продолжает "неуклонно расти". С таким утверждением выступил исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр.

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