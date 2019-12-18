Зеленский подписал закон об упрощении формирования территориальных общин

Ранее областные советы не всегда правильно принимали решения об одобрении перспективных планов формирования территорий общин

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон по упрощению процедуры утверждения перспективных планов формирования территориальных общин. Об этом сообщает Офис главы государства.

Отмечается, что внесение изменений в закон "О добровольном объединении территориальных общин активизирует и упорядочивает процесс формирования способных территориальных общин. Необходимость его принятия (5 декабря принят Верховной Радой) обусловлена ​​тем, что областные советы не всегда вовремя и правильно принимают решения об одобрении перспективных планов формирования территорий общин областей, часто политизируя этот процесс с целью сохранения своего влияния на потенциальных избирателей.

"Вследствие игнорирования критериев формирования способных территориальных общин областными советами одобряются перспективные планы формирования территорий общин, которыми предусматривается возможность образования объединенных территориальных общин, которые не способны оказывать жителям качественные и доступные публичные и другие услуги", – объяснили в ОПУ.

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Подписанный закон дополняет перечень условий добровольного объединения территориальных общин требованием об осуществлении этого процесса в соответствии с перспективными планами формирования территорий общин АР Крым, областей. Согласно документу, перспективные планы формирования территорий общин утверждает Кабинет министров по представлению местных советов.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в правительстве называли срок добровольного объединения населенных пунктов в ОТГ. По данным министра развития общин и территорий Алена Бабак, на сегодня более 6 тысяч общин в Украине еще не объединились

Напомним, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект по децентрализации, которым предлагаются изменения в Конституцию для укрепления прав местного самоуправления. Стоит отметить, что в перечень административно-территориальных единиц предлагается внести АР Крым, а вот об особом статусе Донбасса и Севастополя ничего не говорится.

Также в эксклюзивном интервью политик Михеил Саакашвили рассказал, что думает о децентрализации в Украине. Смотрите видео:

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