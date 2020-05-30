Зеленский подписал закон об усилении защиты телекоммуникационных сетей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей" № 600-их, который Верховная Рада приняла 13 мая 2020.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Принятие этого закона будет способствовать безопасности государства, стабильному функционированию и обеспечению телекоммуникационными услугами органов государственной власти, защиты собственности операторов, провайдеров телекоммуникаций, реализации программы "Государство в смартфоне" и других государственных программ по цифровизации услуг. Принятие документа также будет способствовать эффективности проведения расследований и раскрытию преступлений правоохранительными органами.

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Закон усиливает уголовную и административную ответственность за повреждение, разрушение составляющих телекоммуникационной сети.

Так, вносятся изменения в статью 147 Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которым нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей или повреждения телекоммуникационной сети, технических средств телекоммуникации или сооружений связи, входящих в состав сети, влекут за собой наложение штрафа на граждан от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов и на должностных лиц – от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Закон также вносит изменения в статью 360 Уголовного кодекса Украины, согласно которым умышленное повреждение или разрушение телекоммуникационной сети, технических средств телекоммуникации или сооружений связи, входящих в состав сети, повлекшее прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, наказывается штрафом от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 120 часов, либо ограничением свободы на срок от одного до трех лет. Повторные действия наказываются штрафом от 3000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Украине все чаще воруют телекоммуникационное оборудование.

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