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Заседание Рады и указ о роспуске парламента: детали встречи Зеленского с лидерами фракций

21 мая, 14:24

После подписания распоряжение президента Украины будет опубликовано


Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, о чем он объявил накануне в своей инаугурационной речи, будет подписан в ближайшее время и опубликован в ближайшие дни.

Об этом его советник Андрей Богдан заявил после длившихся более двух часов консультаций Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп 21 мая.

"Что касается самого указа, то он будет подписан в ближайшее время. И мы ожидаем его обнародования в ближайшее время", – сказал он.

Кроме того, на этой неделе должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет вынесен на обсуждение вопрос внесения изменений в избирательное законодательствосообщил председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк.

В связи с этим 21 мая Зеленский планирует обратиться к спикеру Рады Андрею Парубию и народным депутатам относительно необходимости проведения такого заседания, после чего оно, согласно украинскому законодательству, должно быть созвано в трехдневный срок и, соответственно, состояться в ближайшие дни.

Напомним, что вскоре после выступления президента в Раде премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что уходит в отставку, после чего призывал Зеленского внести кандидатуру нового премьера и членов Кабинета министров.


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Тег роспуск, Верховная Рада, Зеленский, парламентские выборы

Вы сейчас просматриваете новость " Заседание Рады и указ о роспуске парламента: детали встречи Зеленского с лидерами фракций". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

УНИАН , Интерфакс-Украина

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