Зеленский подвел итог поездок в Херсонскую и Ивано-Франковскую области (видео)

Президент Владимир Зеленский после визита в Херсонскую и Ивано-Франковскую области на прошлой неделе опубликовал влог, в котором поделился впечатлениями от этих поездок.

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Соответствующее видео появилось на его странице в Facebook.

"В конце прошлой недели побывал с рабочими поездками в Ивано-Франковской и Херсонской областях. Первый из этих регионов пережил большое испытание. Сейчас делаем все, чтобы ликвидировать последствия паводка. Еще раз подчеркну – средства на восстановительные работы сразу же поступили на места, поэтому сейчас главное не опускать руки и настойчиво работать. Солнечная Херсонщина тем временем взяла неплохой старт в развитии инфраструктуры и выводе бизнеса на новый уровень. Уверен, в области будут делать все, чтобы приумножить этот успех. Так держать", – отметил глава государства.

Больше о впечатлениях гаранта смотрите на видео:

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Видео: facebook.com/zelenskiy95

Как сообщали новости "Сегодня", бывший политзаключенный, крымскотатарский активист Эдем Бекиров, который был освобожден из плена благодаря переговорам Зеленского, подарил президенту крымскотатарский флаг. Зеленский пообещал поднять его в Крыму.

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25 числа гарант срочно прилетел в Ивано-Франковскую область, где населенные пункты ушли под воду из-за наводнения. Жители Ланчина рассказали главе государства, как спасались от стихии и об убытках, понесенных из-за наводнения. В частности, у некоторых подтоплены и частично разрушены дома, и теперь люди вынуждены жить у родственников или соседей. После этого Зеленский подытожил поездку на Прикарпатье после потопа.

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