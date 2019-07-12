Зеленский поедет в Днепропетровскую область

Компания планирует показать, как инвестирует в развитие производства и выполняет свои экологические обязательства

Зеленский в Бориспольском горсовете. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.), сообщила пресс-служба компании.

"Пользуясь случаем, АрселорМиттал Кривой Рог приглашает главу государства к себе на промплощадку. Покажем, как компания инвестирует в развитие производства и выполняет свои экологические обязательства", – говорится в сообщении компании в соцсети Facebook в ночь в четверг.

Новости "Сегодня" сообщали, что сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса.

Ранее Зеленский сообщил, что его визит в США может состояться нынешним летом.

В середине июня специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Украины в Вашингтон пока не определена.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

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