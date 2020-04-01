Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,63
30,26
  1. Новости политики

Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом: что обсудили

1 апреля, 20:37

Елена Вус

Президенты также обсудили ситуацию для украинских автоперевозчиков на турецко-болгарской границе

Президент Владимир Зеленский, который ранее сравнил коронавирус с Чернобылем, провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Эрдоган пообещал безотлагательно рассмотреть запросы украинской стороны о поставках респираторов и защитных костюмов, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Собеседники обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире и меры, принимаемые в обеих странах с целью обеспечения защиты граждан. Были достигнуты ряд практических договоренностей по координации усилий и сотрудничеству между Украиной и Турцией по борьбе с пандемией и ее последствиями", - говорится в сообщении.

Реклама

Президенты также обсудили ситуацию для украинских автоперевозчиков на турецко-болгарской границе в связи с запретом въезда в Турцию. Эрдоган заверил, что ответственные турецкие министерства получат поручение, и ситуация в ближайшее время будет решена.

В тренде
Министр здравоохранения Илья Емец и глава Минфина Игорь Уманский подали в отставку

"Глава украинского государства поблагодарил за последовательную поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины, осуждение незаконной аннексии Крыма, а также за поддержку крымских татар. В этой связи президенты выразили удовлетворение реализацией договоренностей, достигнутых во время их личной встречи 3 февраля, в частности по строительству жилья в Херсоне и Геническе для вынужденных переселенцев из Крыма", – отметили в Офисе президента.

Ранее сообщалось, что Зеленский после встречи с Эрдоганом рассказал об амбициозной цели Украины и Турции – увеличить объем двусторонней торговли до 10 млрд долларов в год. В настоящее время объем двусторонней торговли составляет около 4 млрд.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Турция Владимир Зеленский коронавирус Реджеп Эрдоган COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Раде заблокировали закон о рынке земли: стала известна причина
В Раде заблокировали закон о рынке земли: стала известна причинаПолитика
Ослабление карантина: Шмыгаль рассказал о планах Кабмина
Ослабление карантина: Шмыгаль рассказал о планах КабминаЭкономика
Италия из-за коронавируса обратилась за помощью к Украине: что ответил Зеленский
Италия из-за коронавируса обратилась за помощью к Украине: что ответил ЗеленскийПолитика
Известный врач спрогнозировала, когда коронавирус в Украине ослабеет
Известный врач спрогнозировала, когда коронавирус в Украине ослабеетПолитика
Зеленский после полуночи пришел на внеочередное заседание Рады
Зеленский после полуночи пришел на внеочередное заседание РадыПолитика
Рынок земли: Рада приняла второй закон, необходимый для сотрудничества с МВФ
Рынок земли: Рада приняла второй закон, необходимый для сотрудничества с МВФЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...