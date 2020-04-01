Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом: что обсудили

Президенты также обсудили ситуацию для украинских автоперевозчиков на турецко-болгарской границе

Президент Владимир Зеленский, который ранее сравнил коронавирус с Чернобылем, провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Эрдоган пообещал безотлагательно рассмотреть запросы украинской стороны о поставках респираторов и защитных костюмов, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Собеседники обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире и меры, принимаемые в обеих странах с целью обеспечения защиты граждан. Были достигнуты ряд практических договоренностей по координации усилий и сотрудничеству между Украиной и Турцией по борьбе с пандемией и ее последствиями", - говорится в сообщении.

Реклама

Президенты также обсудили ситуацию для украинских автоперевозчиков на турецко-болгарской границе в связи с запретом въезда в Турцию. Эрдоган заверил, что ответственные турецкие министерства получат поручение, и ситуация в ближайшее время будет решена.

В тренде Министр здравоохранения Илья Емец и глава Минфина Игорь Уманский подали в отставку

"Глава украинского государства поблагодарил за последовательную поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины, осуждение незаконной аннексии Крыма, а также за поддержку крымских татар. В этой связи президенты выразили удовлетворение реализацией договоренностей, достигнутых во время их личной встречи 3 февраля, в частности по строительству жилья в Херсоне и Геническе для вынужденных переселенцев из Крыма", – отметили в Офисе президента.

Ранее сообщалось, что Зеленский после встречи с Эрдоганом рассказал об амбициозной цели Украины и Турции – увеличить объем двусторонней торговли до 10 млрд долларов в год. В настоящее время объем двусторонней торговли составляет около 4 млрд.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама