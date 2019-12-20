Зеленский поговорил с президентом Польши: обсудили результаты встречи Нормандской четверки

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.

В ходе шла речь об имплементации договоренностей, достигнутых на переговорах "нормандской четверки" в Париже, сообщается на официальном сайте украинского лидера.

Глава государства поблагодарил Анджея Дуду за активную позицию Польши в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Президент Польши отметил, что его страна и в дальнейшем будет выступать за продолжение санкционного давления на Российскую Федерацию до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления суверенитета Украины.

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Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопрос обеспечения энергетической безопасности в Европе. Зеленский информировал собеседника о шагах, которые делает Украина с целью заключения нового соглашения о транзите российского газа.

Во время разговора отмечались позитивные сдвиги в вопросе выдачи Польшей разрешений на международные автомобильные перевозки на текущий год. Собеседники затронули взаимодействие в рамках международных и региональных инициатив, обсудили приоритеты европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также согласовали график двусторонних мероприятий на следующий год.

Напомним, ранее Киев посетил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл, который среди всего прочего провел встречи с на тот момент президентом Петром Порошенко и премьером Владимиром Гройсманом.

На начало 2020 года у президента Украины Владимира Зеленского запланирована встреча с главой Госдепартамента США Майком Помпео. Стоит отметить, что для Майка Помпео это станет первым визитом в Украину с момента победы Зеленского на выборах.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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