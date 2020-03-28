Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Новости политики

Зеленский пока не получил ответ от МВФ о реструктуризации долгов

28 марта, 00:10

Елена Кузьмич

Зеленский обсудил с МВФ перенос сроков реструктуризации долгов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с Международным валютным фондом поднимал вопрос о реструктуризации долгов и переносе сроков выплаты по ним, но пока не получил ответ.

"О реструктуризации долгов и переносе сроков мы также говорили. Я еще не получил ответ", – рассказал он журналистам в пятницу после заседания фракции "Слуга народа".

Ранее глава украинского государства заявил, что после принятия соответствующего законодательства, что является требованием Международного валютного фонда Украина получит в течение 15 дней около 2 миллиардов долларов в бюджет.

Реклама

"Сейчас мы договорились об увеличении программы... Что касается Международного валютного фонда, сейчас мы как минимум можем получить увеличение программы до 8 миллиардов долларов США", – заявил Зеленский.

В тренде
Зеленский рассказал о договоренностях с МВФ: что известно

По словам президента, переговоры с МВФ ведутся каждый день.

А вместе, включая помощь от МВФ, Всемирного банка и других структур Украина получит 10 млрд долларов. Также Украина ожидает финансовой поддержки со стороны Азербайджана и Канады.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

долги помощь Владимир Зеленский реструктуризация МВФ

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Больной коронавирусом Шахов показал, чем кормят депутатов в больнице
Больной коронавирусом Шахов показал, чем кормят депутатов в больницеПолитика
В
В "Слуге народа" объяснили, почему отказались от чрезвычайного положения в УкраинеПолитика
"Большая двадцатка" выделит триллионы на борьбу с пандемией: кто и как будет распределять средстваЭкономика
Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ
Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУПолитика
"У нас не совок": реакция Зеленского на скандал с VIP-палатами для депутатовПолитика
Каким будет мир после пандемии коронавируса: прогнозы экспертов
Каким будет мир после пандемии коронавируса: прогнозы экспертовДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...