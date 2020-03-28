Зеленский пока не получил ответ от МВФ о реструктуризации долгов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с Международным валютным фондом поднимал вопрос о реструктуризации долгов и переносе сроков выплаты по ним, но пока не получил ответ.
"О реструктуризации долгов и переносе сроков мы также говорили. Я еще не получил ответ", – рассказал он журналистам в пятницу после заседания фракции "Слуга народа".
Ранее глава украинского государства заявил, что после принятия соответствующего законодательства, что является требованием Международного валютного фонда Украина получит в течение 15 дней около 2 миллиардов долларов в бюджет.
"Сейчас мы договорились об увеличении программы... Что касается Международного валютного фонда, сейчас мы как минимум можем получить увеличение программы до 8 миллиардов долларов США", – заявил Зеленский.
По словам президента, переговоры с МВФ ведутся каждый день.
А вместе, включая помощь от МВФ, Всемирного банка и других структур Украина получит 10 млрд долларов. Также Украина ожидает финансовой поддержки со стороны Азербайджана и Канады.
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