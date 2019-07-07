Зеленский: Полторак обсудит с представителями Канады военное сотрудничество

Также глава государства дал обещание родственникам пленных моряков, которые присутствовали на мероприятии в Одессе

Степан Полторак. Фото: Минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу заявил, что сегодня министр обороны Степан Полторак предметно обсудит с канадскими коллегами военное сотрудничество.

Как известно, накануне Украина договорилась с Канадой о закупках летального оружия.

"На этой неделе я был с официальным визитом в Канаде, где мы договорились усилить наше сотрудничество в оборонной сфере. И я знаю, что сегодня министр обороны господин Полторак уже предметно обсудит конкретные шаги этого сотрудничества", – сказал он.

Также Зеленский сообщил, что на мероприятии присутствуют родственники пленных моряков и дал им обещание.

"Я кланяюсь вам за ваше мужество. Не буду много говорить – поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю все, чтоб слова о возвращении превратились на крепкие объятия с вашими ребятами", – добавил глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский прибыл в Одессу и поздравил моряков с Днем Военно-морских сил. Глава государства отметил, что моряки ежедневно стоят на защите морских границ Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", глава государства также намерен ознакомиться с ходом международных военных учений, которые проходят в Украине. А тем временем в Черном море продолжаются учения Sea Breeze-2019: 27 кораблей из 19 стран отрабатывают боевые задачи. Сейчас участники маневров отрабатывают так называемый "морской компонент" учений.

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