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Зеленский получил два админпротокола от НАПК

8 июля, 02:05

Елена Вус Елена Вус

Протоколы об административном правонарушении составил и вручил Зеленскому лично глава НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выписало президенту Владимиру Зеленскому два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Протоколы об административном правонарушении составил и вручил лично глава НАПК Александр Новиков.

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Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

В ведомстве напомнили, что после вступления в должность президента Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Соответственно, Зеленский должен был сообщить об этом НАПК. Однако, не сделал этого.

Материалы передадут в суд.

"Равенство граждан перед законом является базовым принципом, заложенным в Конституции Украины и основным принципом деятельности НАПК. Несмотря на должность, материальное состояние и социальное положение все граждане должны следовать законам Украины", – подчеркнули в ведомстве.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. Доходы главы государства и его семьи в 2019 году составили 28 602 468 грн.

Напомним, что кампания по подаче деклараций в Украине завершилась. 30 июня был последний день подачи деклараций об имущественном состоянии и доходах, полученных за 2019 год.

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декларация имущество Владимир Зеленский протоколы НАПК Александр Новиков

Источник: Сегодня

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