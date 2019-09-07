Зеленский помиловал 12 человек, подлежащих обмену с Россией

В рамках подготовке к обмене пленными президент Украины помиловал 12 человек

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 12 граждан России, которые были доставлены в пункт сбора лиц, которые участвуют в обмене с Москвой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский адвокат Валентин Рыбин.

По словам юриста, один из россиян помилован не был и в пункт обмена доставлен не был. Рыбин сообщил также, что это Руслан Гаджиев, приговоренный к 15 годам заключения за участие в боях против украинской армии на стороне так называемой "ЛНР".

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Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заложниками с Украиной подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Также мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

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