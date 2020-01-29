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Зеленский помог кинорежиссеру "отбить" квартиру у рейдеров (видео)

29 января, 17:11

Режиссер хотел оформить на себя квартиру, но ее переписали на посторонних лиц

Скриншот

Скриншот

Президент Владимир Зеленский ранее уже выступал за борьбу с рейдерством в сфере регистрации. А теперь посодействовал возвращению захваченной рейдерами квартиры кинорежиссеру Юрию Ляшенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook и опубликовал видео встречи.

"На проблему рейдерства граждане справедливо жаловались мне сразу после избрания президентом. Незаконное завладение имуществом происходило по всей стране. Поэтому одной из первоочередных задач я определил именно борьбу с рейдерством", – написал глава государства.

Зеленский рассказал, что в конце 2019 года к нему обратился Юрий Ляшенко, у которого рейдеры захватили жилье. Режиссер в 2009 году он хотел получить наследство – квартиру от умершей родственницы, поэтому обратился в соответствующие государственные органы. Между тем недвижимость захватили посторонние лица. Несмотря на победу потерпевшего в судебных процессах, нотариус отказался выполнять решение Верховного суда. Впоследствии Юрий Ляшенко узнал, что квартира перерегистрирована на третьих лиц.

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"Выслушав кинорежиссера, я в сопровождении его адвокатов отправился в новый Офис противодействия рейдерству, где комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации в срочном порядке приняла решение отменить незаконную регистрацию, а министр юстиции Денис Малюська подписал соответствующий приказ. После того, как все необходимые документы были получены, лица, которые незаконно занимали квартиру кинорежиссера, освободили ее 30 декабря 2019 года. Юрий Ляшенко вернулся в свой дом", – сообщил президент.

Как сообщали новости "Сегодня", в декабре прошлого года в Украине открыли Офис противодействия рейдерству. Теперь каждый человек, чьи права собственности нарушены, может обратиться за помощью.

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квартиры рейдерство ляшенко Владимир Зеленский кинорежиссер

Источник: Сегодня

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