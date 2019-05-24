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Зеленский понимает важность Нормандского формата и Минских соглашений – Кучма

24 мая, 11:48

В ближайшее время Зеленский примет кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске

Апакан и Кучма. Фото: kuchma.org.ua
Апакан и Кучма. Фото: kuchma.org.ua.

Второй президент Украины Леонид Кучма надеется, что новый глава государства Владимир Зеленский осознает важность Нормандского формата и Минского процесса. Об этом он сказал во время встречи с главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрулом Апаканом по случаю завершения пребывания последнего в этой должности. Об этом передает пресс-служба президентского фонда "Украина".

"Я глубоко убежден, что президент Зеленский полностью осознает как важность нормандского формата, так и минского процесса. Думаю, в ближайшее время он примет соответствующие кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске", – сказал Кучма.

Экс-президент также поблагодарил Апакана за работу по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, отдельно отметив работу посла в рамках Контактной группы (КГ).

Напомним, более четырех лет Леонид Кучма представлял Украину в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, и ушел с этого поста, когда ему исполнилось 80 лет.

Второй президент Украины Леонид Кучма уверен, что под руководством президента Владимира Зеленского будет создана профессиональная команда, а главе государства советует больше действовать и меньше говорить.

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Тег Кучма, Зеленский, минские соглашения

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