Зеленский понимает важность Нормандского формата и Минских соглашений – Кучма
В ближайшее время Зеленский примет кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске
Второй президент Украины Леонид Кучма надеется, что новый глава государства Владимир Зеленский осознает важность Нормандского формата и Минского процесса. Об этом он сказал во время встречи с главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрулом Апаканом по случаю завершения пребывания последнего в этой должности. Об этом передает пресс-служба президентского фонда "Украина".
"Я глубоко убежден, что президент Зеленский полностью осознает как важность нормандского формата, так и минского процесса. Думаю, в ближайшее время он примет соответствующие кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске", – сказал Кучма.
Экс-президент также поблагодарил Апакана за работу по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, отдельно отметив работу посла в рамках Контактной группы (КГ).
Напомним, более четырех лет Леонид Кучма представлял Украину в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, и ушел с этого поста, когда ему исполнилось 80 лет.
Второй президент Украины Леонид Кучма уверен, что под руководством президента Владимира Зеленского будет создана профессиональная команда, а главе государства советует больше действовать и меньше говорить.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский понимает важность Нормандского формата и Минских соглашений – Кучма". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Администрации президента озвучил позицию по переговорам с Россией
Богдан не считает самопровозглашенные "республики" самостоятельным субъектом
В Харьковской политехнике оригинально решили вопрос с портретом Зеленского
Изображение президента заменили его анкетными данными