Зеленский пообещал, что все заказчики убийства Кати Гандзюк будут найдены и наказаны

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский обещает найти и наказать всех заказчиков убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", – подчеркнул Зеленский.

Реклама

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

А 7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки.

Накануне скорбной даты в СБУ рассказали о сложностях расследования.

Подробности этого страшного преступления, как проходило следствие и кто обвиняемые, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама