Зеленский пообещал Пенсу запустить реформы в течение года

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что новая украинская власть намерена запустить главные реформы, которых ожидают жители страны, уже за первый год своей работы.

"Честно говоря, не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которых ожидает украинское общество, в течение первого года нашей власти", – сказал Зеленский во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в воскресенье в Варшаве.

Встреча Зеленского и Пенса состоялась в столице Польши во время мемориальных мероприятий к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

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Глава государства и представитель Белого дома начали переговоры после завершения церемонии в память о 80-летии начала Второй мировой войны.

Напомним, что в этой церемонии изначально ожидалось участие президента США Дональда Трамп, однако американский президент отменил этот визит из-за урагана "Дориан".

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский участвует в памятных мероприятиях в Варшаве к 80-летию начала Второй мировой войны. На церемонии находятся 40 представителей высшего руководства мировых государств. Мероприятие проходит на площади Юзефа Пилсудского в центре польской столицы.

Напомним, ранее мы сообщали что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил польский город Велюнь, который стал первой жертвой нацистской агрессии в 1939 году. Немецкий лидер принес свои извинения полякам за действия его страны, назвав их "преступлением против человечности".

Кроме этого, президент Польши Анджей Дуда напомнил России уроки Второй мировой войны. Он заявил, что никому нельзя разрешать ни в Европе, ни в мире менять границы силой, как это случилось в Украине в 2014 году.

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