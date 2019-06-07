Зеленский пообещал помочь запустить работу Антикоррупционного дела
Запуск работы ВАКС под угрозой из-за отсутствия помещения – в проблему вмешался президент
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Верховного Суда Валентиной Данишевской и председателем Высшего антикоррупционного суда Еленой Танасевич. Они обсудили начало работы Антикоррупционного суда, сообщает пресс-служба главы государства.
"Хотим помочь Антикоррупционному суду решить проблемы для скорейшего начала работы", – сказал президент.
Отмечается, что суд начинает свою работу с 5 сентября и участники встречи поговорили о готовности новой судебной инстанции.
Стоит напомнить, что согласно закону к антикоррупционному суду есть определенные требования, например, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда и судебные палаты Высшего антикоррупционного суда не могут размещаться в одном здании, в частности вместе с другими судами и их аппаратами.
В прошлом году для ВАКС были выделены два здания, но на сегодняшний день они не пригодны и требуют капитального ремонта. В то же время для временного размещения антикоррупционному суду было предоставлено помещение Печерского районного суда Киева, но это противоречит закону.
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Елена Танасевич считает, что проблема с помещением для суда может сорвать начало работы ВАКС, хотя со стороны самого суда принимаются все необходимые меры для своевременного запуска.
Для решения проблемы с размещением суда по поручению президента Украины найдены и наработаны конкретные предложения, реализация которых начнется в ближайшее время. Зеленский подчеркнул готовность принимать все меры, необходимые для обеспечения надлежащего функционирования Антикоррупционного суда.
Напомним, Высший антикоррупционный суд заработал в Украине с 11 апреля. В тот день президент Петр Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда, среди которых оказались и судьи, и ученые, и адвокаты.
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