В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммы

Президент Украины Владимир Зеленский после повышения зарплат медикам поручил Кабинету министров повысить уровень минимальной заработной платы для всех украинцев.

Реклама

Об этом сообщили в Офисе главы государства.

"Украинцы заслуживают достойной зарплаты. Знаю, это нелегко – взять и повысить. Но мы и не искали легких решений, когда пришли к власти", – заявил президент, давая соответствующее поручение.

Читайте также: Украинцы стали жить лучше: как изменились цены и зарплаты за пять лет

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Минфина Сергей Марченко проработали это поручение и сделали соответствующие расчеты, и глава правительства доложил о графике, по которому будут повышать "минималку".

Реклама

Так, с 1 сентября 2020 года она повысится до 5000 гривен, с 1 января 2021 года – 6000, а с 1 июля 2021 – до 6500 гривен.

Для сравнения, в 2020 году минималка выросла до 4723 гривен, в 2019 году она составляла 4173 грн, в 2018 году – 3723 грн.

"Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благополучие украинцев – главный показатель нашей эффективности", – подчеркнул президент.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский уже обещал поднять зарплаты медикам. Он отметил, что зарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны, а тем более в условиях усложненной эпидемической ситуации.

Также мы писали о том, что Национальная служба здоровья Украины уже расплатилась с медучреждениями за апрель и май. Стало известно, сколько выделили денег за работу с пациентами, больными COVID-19.

Реклама

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама