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Зеленский пообещал жителям Луганщины новую трассу к концу года

8 мая, 14:57

Сергей Мартынец

Общая протяженность трассы составит 128 километров

Президент Владимир Зеленский приехал в Луганскую область, где даже побывал на границе с Россией. Он заявил, что до конца года будет построена новая автомобильная дорога Северодонецк – Станица Луганская, сообщает Офис главы государства.

Во время поездки в Луганскую область он ознакомился с ходом ремонт дороги на одном из участков автодороги – Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар протяженностью 37 км. Ему рассказали, что сейчас подрядчики фрезеруют дорожное покрытие, делают слой основания дорожной одежды из органо-минеральной смеси и нижний слой покрытия из асфальтобетона. Пока что строительные работы выполнены на 28%.

По словам президента, дорога Северодонецк – Станица Луганская является одним из приоритетов в вопросе строительства дорог по Украине. Общая протяженность маршрута от Северодонецка до Станицы Луганской, который состоит из четырех участков, 128 км.

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"Она очень важна для людей, которые живут в Украине: на нашей части и временно оккупированной. Чтобы они видели, что начиная от моста в Станице Луганской и до Северодонецка в этом году построят прекрасную, качественную дорогу", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре прошлого года в Станице Луганской был открыт долгожданный мост. Теперь в этом районе новый пункт пропуска, идеальная дорога и нормальный переход через реку Северский Донец.

Видео: president.gov.ua

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Донбасс дороги Владимир Зеленский Луганская область Станица Луганская

Источник: Сегодня

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