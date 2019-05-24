Зеленский пообщался по телефону с Меркель: стало известно о чем разговаривали
Лидеры государств обсудили ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса
Сегодня состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Собеседники обсудили первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Отдельное внимание было уделено развитию ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса.
Зеленский и Меркель подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках Нормандского формата. Были согласованы первые совместные шаги в этом направлении.
Президент Украины планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, также сказано в сообщении АП.
Напомним, несколькими днями ранее Меркель поздравила Зеленского с инаугурацией . Она подчеркнула, что отношения Берлина и Киева "остаются тесными", и ФРГ и дальше продолжит оказывать Украине поддержку в развитии и реформировании.
Кроме того, Макрон и Меркель поговорили с Путиным об Украине и также обсудили инаугурацию нового президента Украины.
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