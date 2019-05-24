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Зеленский пообщался по телефону с Меркель: стало известно о чем разговаривали

24 мая, 14:03

Лидеры государств обсудили ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Собеседники обсудили первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отдельное внимание было уделено развитию ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса.

Зеленский и Меркель подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках Нормандского формата. Были согласованы первые совместные шаги в этом направлении.

Президент Украины планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, также сказано в сообщении АП.

Напомним, несколькими днями ранее Меркель поздравила Зеленского с инаугурацией . Она подчеркнула, что отношения Берлина и Киева "остаются тесными", и ФРГ и дальше продолжит оказывать Украине поддержку в развитии и реформировании.


Кроме того, Макрон и Меркель поговорили с Путиным об Украине и также обсудили инаугурацию нового президента Украины.

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Тег переговоры, Донбасс, Меркель, Зеленский, нормандский формат

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