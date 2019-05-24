Зеленский пообщался по телефону с Меркель: стало известно о чем разговаривали

Лидеры государств обсудили ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Собеседники обсудили первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отдельное внимание было уделено развитию ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса.

Зеленский и Меркель подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках Нормандского формата. Были согласованы первые совместные шаги в этом направлении.

Президент Украины планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, также сказано в сообщении АП.

Напомним, несколькими днями ранее Меркель поздравила Зеленского с инаугурацией . Она подчеркнула, что отношения Берлина и Киева "остаются тесными", и ФРГ и дальше продолжит оказывать Украине поддержку в развитии и реформировании.

Кроме того, Макрон и Меркель поговорили с Путиным об Украине и также обсудили инаугурацию нового президента Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский пообщался по телефону с Меркель: стало известно о чем разговаривали". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"