Зеленский пообщался с президентом Египта: Украине заинтересована в сотрудничестве в космической сфере

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону пообщался с главой Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

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Об этом сообщает сайт главы государства.

Стороны обменялись мнениями относительно эпидемиологической ситуации в Украине и Египте, а также обсудили меры по минимизации последствий пандемии COVID-19 для экономик обеих стран.

Зеленский отметил необходимость неукоснительного соблюдения санитарных требований в местах отдыха украинских туристов и всесторонней защиты их прав, включая бесплатное предоставление высококвалифицированной медицинской помощи в случае такой необходимости.

"Знаю, что некоторые украинские авиакомпании с 1 июля возобновили чартерные рейсы в международных аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады и наши туристы стали первыми иностранными гостями после ослабления карантина. Для меня крайне важным является обеспечение безопасности и здоровья украинцев за рубежом. Особенно ценю решение усилить епидконтроль на курортах и ​​покрывать расходы на лечение наших туристов", – отметил Владимир Зеленский.

Также лидеры государств пообщались о перспективах торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Египтом, а также обсудили дальнейшие шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества по ключевым направлениям. Зеленский отметил вклад украинских компаний в обеспечение продовольственной безопасности Египта, а также отметил важность успешной реализации проектов украинских предприятий в этой стране.

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Отдельно обсуждалась тематика усиления сотрудничества в космической отрасли.

"Учитывая значительный опыт и имеющуюся промышленную и инженерную базу, Украина заинтересована в возобновлении взаимовыгодного сотрудничества с Египтом по таким направлениям, как производство и управление спутниками, модернизация наземной базы управления полетами и оборудование для испытания космических аппаратов, подготовка и обучение египетских специалистов. Убежден, наши государства имеют значительный потенциал для сотрудничества в сфере использования космического пространства в мирных целях", – сказал президент Украины.

В итоге глава украинского государства пригласил Абделя Фаттаха Ас-Сиси посетить с визитом Украину после стабилизации ситуации с коронавирусом.

Ас-Сиси отметил, что с удовольствием посетит Украину и в свою очередь пригласил Владимира Зеленского посетить Египет после нормализации эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что коронавирус в Египте унес жизни более трех тысяч человек.

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